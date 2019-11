Camagüey sigue ocupando la cima de la pelota cubana

La Habana, Cuba. – La selección de Camagüey dominó 6 carreras por 3 a la de Santiago de Cuba para extender su residencia en la vanguardia de la Serie Nacional de Béisbol; Dariel Góngora se llevó el crédito desde la lomita.

Las Tunas frenó a Matanzas y evitaron la barrida con pizarra de 7 anotaciones a 4; Rafael Viñales y Yordanis Alarcón jonronearon para respaldar las actuaciones de Wilson Paredes y José Ángel García.

Otra apertura de calidad de Erly Casanova brindó el triunfo a Industriales sobre Cienfuegos 5 carreras por cero, para ganar la subserie y brindar pistas de una hipotética remontada hacia la clasificación.

Los camagüeyanos lideran con 37 victorias, una más que santiagueros y matanceros; a 2 triunfos y medio de la cima están los cienfuegueros, a3 y medio los tuneros, y a 6 éxitos de la vanguardia aparecen los habaneros en el último lugar.

