Camagüey extiende la final del béisbol cubano

Matanzas, Cuba. – Los Toros de Camagüey ganaron 9 carreras por 6 a los Cocodrilos de Matanzas en el quinto juego de la final beisbolera, para asegurar el regreso a sus predios.

Los camagüeyanos desplegaron amplia ofensiva ante Freddy Asiel Álvarez, Naykel Cruz, Irandy Castro y Haykel Parra, guiados por Leslie Anderson y Alexander Ayala.

Lázaro Blanco facturó 6 innings con apenas 3 jits, pero el cansancio le pasó factura en la séptima entrada donde los Cocodrilos descontaron 4; pero la tensión subió en el noveno episodio, donde marcaron otras 2 ante Yadián Martínez, y dejaron las bases llenas.

Yosimar Cousín ponchó a 2 en el cierre para salvar a los Toros, que lograron su segundo crédito en la final contra 3 derrotas, el sábado se jugará en Camagüey, y tal vez el domingo si las cosas le salen bien a los vacunos de la llanura.

