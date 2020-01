La Habana, Cuba.- Los bates sonaron mucho en el primer juego de semifinales; Camagüey dio primero, sin complejos, y dominó a Industriales nueve carreras por ocho, en partido que sobrepasó la medianoche.

Lázaro Blanco no salió inmaculado pero fue el menos castigado entre los nueve lanzadores que actuaron en el duelo; Frank Madan se anotó el éxito; Isbel Hernández el salvamento; y el revés se le apuntó a Andy Rodríguez.

Leslie Anderson reactivó el poder de su expediente en el béisbol internacional y bateó cuatro jits, incluido un jonrón, para guiar la tanda de los Toros que no se intimidaron frente a un Latinoamericano repleto.

Por los habaneros aportaron vuelacercas Frederich Cepeda y Yordanis Samón; hoy debe existir reto entre refuerzos pinareños, Erlys Casanova y Frank Luis Medina; además inicia el desafío Matanzas-Las Tunas, con probable duelo Yoanni Yera-Carlos Juan Viera.

