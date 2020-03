Béisbol de Cuba camino a preolímpico de Arizona

La Habana, Cuba. – Algunas insatisfacciones de los seguidores del béisbol en Cuba por los integrantes del equipo que irá al preolímpico de Arizona, Estados Unidos, apenas colorean el interés por este deporte en la Isla caribeña.

Ricardo Eizmendiz, jefe técnico de la escuadra nacional ofreció detalles de la dinámica de entrenamiento poniendo énfasis en aspectos de la mecánica defensiva y también en torno a jugadas en la ofensiva, aprovechando la solidez que aporta el cuerpo de lanzadores donde se combina experiencia con juventud.

El especialista subrayó la importancia de que Cuba cuente con Moinelo, Rasiel, Alfredo Despaigne, Yurisbel Gracial y Yariel Rodríguez, jugadores con experiencia en las ligas de Japón.

Eizmendiz enfatizó que los topes de fogueo contra equipos profesionales en México, sirven para corregir deficiencias y elaborar estrategias, con el propósito de alcanzar la victoria en el torneo de Arizona.

