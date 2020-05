Bádminton cubano a la espera

La Habana, Cuba. Como el resto de los deportes, el bádminton espera el control de la pandemia para reiniciar su agenda competitiva, revisada esta semana por la Federación Internacional.

Desde septiembre pudiera reabrirse el calendario, con las mayores probabilidades de participación cubana en los Internacionales de México y Guatemala, así como en el de Brasil y el Abierto de Santo Domingo, estos últimos en octubre.

Para los especialistas cubanos de este deporte existe mucha incertidumbre, primero por el daño a la forma deportiva élite, pero sobre todo por la crítica situación en otros países del área que pudiera alargar más el regreso de acciones.

Son esas lides imprescindibles, principalmente para Osleni Guerrero en su intención de clasificar a los Juegos Olímpicos, debido a que los eventos en Europa y Asia son casi inaccesibles.

