Atletas cubanos en la cima mundial

Noruega. – Juan Miguel Echevarría hizo suyos los reflectores de la reunión atlética bajo techo de Ulsteinvik en Noruega, y festejó su victoria en el salto de longitud, con marca de 8, 08 metros.

La mayor de las Antillas tuvo otro motivo para festejar con el segundo puesto en la propia prueba de Maikel Massó, quinto lugar del mundial de Londres, quien llegó al segundo puesto de la competencia, tras lograr 8, 03 en su segunda presentación.

Juan Miguel, campeón del orbe en salas techadas en el 2018, encabeza el ranking de la temporada invernal luego de los 8,41 metros con que ganó el pasado día 21 en Madrid y confirmó que ha rendido frutos el trabajo técnico enfocado sobre todo en la carrera de impulso y la entrada a la tabla, dos parámetros que son los primeros en afectarse en los períodos de menos competencias.

Massó enfrentó un 2019 de lesiones y en las próximas semanas solo deberá enfatizar en la técnica para lograr un buen espectáculo en la Copa Cuba, prevista del 18 al 22 de marzo en La Habana.

