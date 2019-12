Arlenis Sierra sueña con temporada 2020 de lujo

La Habana, Cuba. – La cubana Arlenis Sierra combina por estos días el entrenamiento con los agasajos a los mejores deportistas de Cuba en el 2019 y la cercanía de la familia ante la proximidad de su partida el 6 de enero a Italia.

Arlenis dijo que viajarán el día 11 a Australia, donde durante casi un mes intervendremos en varias competencias, será un difícil inicio de otra larga temporada.

Sierra, que el 7 de diciembre arribó a sus 27 primaveras, debutó este año con triunfo en la Cadel Evans Great Ocean Road, así como terceros puestos en la etapa inicial del Santos Women Tour y en el Towards Zero Race.

En los Juegos Panamericanos además del bronce en la pista, dominó la ruta y concluyó décimo segunda en el mundial de esa especialidad; ganó el Giro a la Toscana en Italia, fue tercera en el de Emilia Romagna, segunda en el circuito de Winston y cuarta en la Copa Mundial.

