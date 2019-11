Arlenis Sierra mantiene la mira en Olímpicos de Tokio

La Habana, Cuba. – Luego de concluir una actuación extraordinaria en la temporada élite mundial, la mejor ciclista cubana en la actualidad, Arlenis Sierra, valoró sus resultados en el presente año y anunció sus perspectivas para el próximo.

La manzanillera declaró que espera la temporada próxima sea mucho mejor, pues el 2020 será un año olímpico, y tendrá menos carreras para llegar en óptimas condiciones a Tokio y buscar un resultado superior al de Río.

Además de las victorias en la Cadel Ívans Gréit Ochean Róud Réis en Australia y en la ruta panamericana en lima, la cubana ganó el Premondiale Giro della Toscana en Italia, entre otras carreras de uno o varios días.

Sierra accedió a una veintena de podios, en lides élites de la Unión Ciclística Internacional y se posicionó habitualmente entre las primeras 10 del ranking mundial, donde fue la mejor de América.

