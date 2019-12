Apretada la tabla de posiciones en la pelota cubana

La Habana, Cuba. – Santiago de Cuba sigue en la vanguardia de la Serie Nacional de Béisbol, pero sufrió ante su afición el primer revés de la temporada contra Industriales, que le noqueó 11 anotaciones por una.

En el inicio de otra subserie del clásico, los capitalinos plasmaron su buen momento, y avanzaron a la quinta plaza tras cuatro victorias seguidas; Yamil Ribalta y Jorge Luis Barcelán aportaron jonrones en el éxito de Bladimir Baños.

Los camagüeyanos se acercaron a medio triunfo de los líderes al dominar a los matanceros 3 carreras por una con excelente actuación de Frank Luis Medina, quien permitió 5 jits en 8 innings de labor.

Carlos Juan Viera llegó a 10 éxitos en la conquista tunera 7 anotaciones por 3 sobre los cienfuegueros, que bajaron al último lugar, mientras que los orientales igualaron en la tercera posición con los matanceros.

