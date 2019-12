Andy Cruz buscará la gloria olímpica en Tokio 2020

La Habana, Cuba. – Cuando cierra el año, los resultados deportivos de Andy Cruz, el mejor pugilista de Cuba en la actualidad, le impulsan a cumplir en 2020 el sueño de convertirse en campeón olímpico.

Tras su título en el recién celebrado torneo Playa Girón, el exponente se enfoca en el torneo clasificatorio para la cita bajo la bandera de los cinco aros en Tokio.

El evento se celebrará en el mes de marzo en Buenos Aires, Argentina, y Cruz tendrá rivales de consideración en el área, a pesar de su dominio mostrado en los Juegos Panamericanos de Lima en el verano último.

Reconocido recientemente en la Gala del Deporte cubano entre los atletas de mejores resultados de la mayor de las Antillas, el pugilista natural de Matanzas, se mostró agradecido y consciente de saber que muchos esperan su oro olímpico, pero ello no le preocupa porque el entrenamiento lo da todo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.