Amplia agenda deportiva en Cuba

La Habana, Cuba. – El torneo de lucha Cerro Pelado-Granma comienza hoy en La Habana mediante la primera convocatoria para la categoría juvenil, un certamen con la asistencia de tres países.

Este martes iniciaron en Cienfuegos los Campeonatos Nacionales de Polo Acuático, para ambos sexos; los locales buscan expandir un reinado de 21 años, entre las mujeres se espera gran porfía de santiagueras y granmenses.

Otra lid nacional comienza hoy en Ciego de Ávila, la femenina de Hockey sobre césped con la participación de 6 equipos hasta el 11 de febrero, y donde las locales pretenden retener la corona.

Y la preselección nacional de béisbol rumbo al torneo Preolímpico del próximo mes, abrió su agenda de trabajo este martes en el estadio Latinoamericano; el director Miguel Borroto expresó confianza en un mejor rendimiento que en el Premier 12.

