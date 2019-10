Alistan en Camagüey el Juego de las Estrellas

Camagüey, Cuba. – Con gran expectativa comenzará este viernes en la ciudad de Camagüey el programa de actividades a propósito del Juego de las Estrellas de la 59 Serie Nacional de Béisbol, que transcurrirá hasta el domingo.

José Rivera Rodríguez, subdirector provincial de Deportes, adelantó que en la noche de ese propio día, en el Centro de Convenciones Santa Cecilia, se seleccionarán los refuerzos para los equipos clasificados a la segunda etapa del torneo.

El sábado 19 de octubre en el Estadio Cándido González se realizará el festival de habilidades y el tope entre veteranos de Oriente y Occidente mientras que el domingo acontecerá el derby de jonrones y el esperado Juego de las Estrellas de la actual serie beisbolera.

Este evento deportivo, que por primera vez acogerá Camagüey, se ha convertido en un suceso popular que integra a todos los organismos administrativos con múltiples iniciativas.

La Dirección Nacional de Béisbol de Cuba informó hoy tres cambios en las nóminas de equipos del Juego de las Estrellas 2019, que tendrá lugar el próximo domingo, en el estadio Cándido González de Camagüey, a 538 kilómetros de esta capital.

Los sustituidos en la selección de Occidentales son los lanzadores Jonder Martínez, de Matanzas, uno de los elencos clasificados a la segunda ronda de la 59 Serie Nacional, y Yaifredo Domínguez, de Pinar del Río.

Martínez, el tercer pelotero más longevo del torneo, con 41 años de edad, causó baja por situaciones personales, y Domínguez no logró recuperarse a tiempo de una lesión, detalla la información.

Los también pítchers Geonel Gutiérrez Jiménez, de Artemisa, y Frank Luis Medina García, igualmente de Pinar, fueron los seleccionados para completar el grupo, que estará bajo la dirección de Alain Álvarez Moya, manager de Cienfuegos.

Asimismo, el texto da a conocer que el segunda base granmense Carlos Benítez Pérez no estará con la selección Orientales y en su lugar participará el avileño Yoelkis Baró Sinclair, uno de los jóvenes más destacados en la primera ronda del programa.

El Juego de las Estrellas del béisbol cubano comprende un fin de semana de actividades, con destaque, además, para un partido de exhibición entre luminarias de la disciplina y diversas pruebas de habilidades entre los participantes.

La Serie Nacional, principal competencia de béisbol en la mayor de las Antillas, brindará el representante del país en en la venidera Serie del Caribe, a desarrollarse del 2 al 8 de febrero de 2020, en San Juan, Puerto Rico.

