Alba golpe con fuerza rumbo a Tokio

La Habana, Cuba. – El cubano Rafael Alba ganó este lunes la división de más de 87 kilogramos en el Abierto de Taekwando de Estambul, en Turquía.

A la lid no asistieron los mejores contrincantes de América, por lo que Alba enfrentó a rivales euroasiáticos, algunos con gran aval al máximo nivel; el torneo le permitió mejorar su ranking, de alta influencia en el Preolímpico al que asistirá en marzo.

Por otra parte la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe aprobó que las Ligas Profesionales de Colombia y Panamá estén presentes en la edición del próximo año, y dejaron abierta la puerta a que accedan como miembros plenos.

Según la entidad, esa opción sigue disponible para Cuba, pero tras la frustrada participación en el vigente torneo, nada se ha confirmado; debe existir una respuesta en junio, aunque la incertidumbre pudiera llegar hasta enero.

