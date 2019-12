Aficionados cubanos recuerdan primer partido oficial de béisbol

Cuba. – Los aficionados y especialistas cubanos recuerdan el aniversario 145 de la celebración en Matanzas del primer partido oficial de béisbol en el país.

El 27 de diciembre de 1874, un equipo de La Habana y otro de Matanzas, sostuvieron el primer juego de pelota de carácter oficial efectuado en la Isla, y ese suceso marca un hito en la historia deportiva de la nación antillana.

Un estadio todavía en activo el Palmar de Junco, ubicado en la ciudad de Matanzas, acogió ese duelo reseñado por el diario local Aurora del Yumurí y el periódico habanero El Artista.

Palmar de Junco, enclavado en el barrio matancero de Pueblo Nuevo, destaca como el lugar ideal para establecer el Salón de la Fama del deporte de las bolas y los strikes en la Isla, un proyecto aún por consumar a más de un siglo del primer encuentro beisbolero.

