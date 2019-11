Abogan por celebrar en Cuba evento de ciclismo

La Habana. – Cuba debe poseer un evento en el circuito mundial, afirmó el francés David Lappartient, presidente de la Unión Ciclística Internacional, de visita en La Habana con motivo del Congreso de la Confederación del Caribe y el torneo del área en la modalidad de ruta.

Enfatizó Lappartient que Cuba es la más grande Isla del Caribe con características para acoger una competición internacional, y deben crearse las condiciones, además, la Unión Ciclística quiere apoyar en ello.

Presidente desde 2017, del organismo rector del ciclismo, el francés valoró que el Campeonato del Caribe efectuado este fin de semana en el malecón habanero fue un éxito.

En el torneo, con 4 medallas, sobresalió la cubana Heidy Praderas, quien ganó el título de la categoría sub 23 y la medalla de plata en el apartado élite de la carrera contrarreloj; así como el cetro en las dos categorías de ruta.

