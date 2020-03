Abanderan a equipo de béisbol al Preolímpico (+Fotos)

La Habana, Cuba. – El presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, Osvaldo Vento, entregó hoy la enseña nacional al equipo que nos representará en el Preolímpico de béisbol de Las Américas, que se disputará en Arizona del 22 al 26 próximos.

La bandera cubana fue puesta en manos del jardinero espirituano Frederich Cepeda, acompañado por el lanzador habanero Andy Rodríguez y el granmense Roel Santos.

El director nacional de béisbol, Ernesto Reynoso, llamó a los peloteros a defender los colores nacionales con el mismo compromiso desde que lleguen a México el próximo viernes para realizar varios topes previos con equipos Triple A.

Reynoso apuntó que en el Preolímpico de béisbol en Arizona hay que salir a luchar por el resultado esperado por 11 millones de cubanos y recordó la máxima griega de regresar con el escudo o sobre el escudo.

Todos están en perfectas condiciones para la competencia , afirmó a Radio Reloj el doctor Francisco Montesinos, médico de la selección nacional que nos representará en el cercano torneo Preolímpico de béisbol de Las Américas.

Adelantó que Alfredo Despaigne y Yurisbel Gracial están en una lista de rehabilitación en sus equipos en Japón, por lo que su participación por Cuba en la competencia dependerá no solo de una evaluación médica; sino de una valoración técnica para saber si pueden enfrentar la lid.

En el Preolímpico de béisbol de Las Américas, que se disputará en Arizona del 22 al 26 próximos, Cuba está en el Grupo B, con Colombia, Canadá y Venezuela, mientras que en el A están Puerto Rico, República Dominicana, Nicaragua y los anfitriones estadounidenses.

El torneo otorga una sola plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

