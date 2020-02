Ya están los premios de la Feria del Libro de La Habana

La Habana, Cuba. – Los lauros de la Feria Internacional del Libro de La Habana en su segmento capitalino se entregaron a las editoriales presentes en la fortaleza la Cabaña.

En el acápite de Stand Modular el primer premio lo recibió el Proyecto Música Cubana; el segundo el Sistema de Ediciones Territoriales, y el tercero Abril; en Stans no modulares el primer premio se entregó a la Organización Nacional de Bufetes Colectivos; el segundo al Centro Provincial del Libro y la Literatura de Pinar del Río.

Un reconocimiento especial se otorgó al Stand de la República Socialista de Vietnam; y obtuvieron distinción del Comité Organizador de la Feria del Libro el Proyecto Cultural Nuestra Historia y el internacionalismo, y la Librería de la Paz, de Argentina.

También lo obtuvieron el Salón Profesional del Libro; Publicaciones Periódicas; Proyecto CubaDigital; Pabellón Infantil Tesoro de Papel y la Gran Librería de la Distribuidora Nacional del Libro.

La Feria Internacional del Libro se marcha a las provincias desde este jueves y se extenderá hasta Santiago de Cuba donde concluirá el 12 de abril.

El presidente del Instituto Cubano del Libro, Juan Rodríguez, al clausurar la fiesta de la lectura en La Habana afirmó que a pesar de las dificultades impuestas por el bloqueo, nuestro pueblo disfrutó a sus anchas su Feria del Libro, iniciativa de Fidel que ha encontrado una vasta repercusión en todo el país.

Tram Anh Dung, consejero cultural de Vietnam en Cuba, aseveró que su nación tuvo la oportunidad de mostrar su cultura y el desarrollo actual, y además lograr un loable intercambio.

Casi medio millón de visitantes participó en la Feria del Libro, se adquirieron más de 600 mil títulos, lo que habla del interés y la cultura que el pueblo ha alcanzado gracias a su Revolución Socialista.

