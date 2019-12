Vuelve el encanto de Cascanueces

La Habana, Cuba. – El Ballet Nacional de Cuba alista una larga temporada de Cascanueces, un clásico que resiste el paso del tiempo con la música espléndida de Chaikovsky y su argumento sobre los sueños de una niña en la noche de Navidad.

Desde el viernes la compañía ofrecerá catorce funciones y como es tradición, la del 1ero. de enero se dedicará al nuevo aniversario del Triunfo de la Revolución, ocasión en que se anunciarán el Premio Anual del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso y las inclusiones en su Libro de Honor.

Para estas presentaciones, extensivas hasta el 12 de enero, el elenco contó con la contribución del maestro y ex bailarín argentino Julio Bocca en sus ensayos y clases.

Cascanueces se estrenó en Rusia en 1892, y la versión coreografica de Alicia Alonso en 1998, a partir de los elementos originales de Lev Ivanov.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.