Una fiesta guajira sin fronteras será la Jornada Cucalambeana

Las Tunas, Cuba. Artes y voluntades se juntarán otra vez en Las Tunas para homenajear al más grande poeta popular del siglo XIX en Cuba, Juan Cristóbal Nápoles Fajardo El Cucalambé.

Producto a la situación epidemiologíca por la que atraviesa el páis y el mundo, esta Quinquagesima edición el festejo trasladó sus escenarios a las plataformas digitales para celebrar una Jornada Cucalambeana diferente.

Los organizadores del evento aseguran que las Tunas será en el epicentro de la cultura campesina cubana en la que a través de galerías virtuales, foros interactivos y concursos en internet se rendirá tributo a la décima.

Se conoció además que el tradicional espacio Cantos de Colibrí, diseñado para el disfrute y la participación del público infantil, abrirá sus puertas digitales para que los más pequeños de casa envíen sus videos, narraciones orales, y cuentos.

