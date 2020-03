Un festival de orígenes y raíces

La Habana, Cuba. – Dedicado a Alicia Alonso en su centenario, el II Festival Internacional de Danza Española y Flamenco llegará este fin de semana al Gran Teatro de La Habana y al Teatro Nacional, en galas que conjugarán tradición y contemporaneidad.

Como fundadora del Ballet Español de Cuba, Alicia Alonso siempre insistió en trabajar las raíces de nuestra cultura, recordó Eduardo Veitía, director de la compañía y presidente del festival, de amplio espectro artístico.

Entre los invitados estarán el bailarín y coreógrafo Francis Núñez; la bailaora Ana Ruiz y la cantaora Beatriz Cano, quienes elogiaron el afán por mantener viva en Cuba la diversidad de la danza española.

Las galas contarán -entre otros- con el Conjunto Folclórico Nacional, Danza Contemporánea de Cuba, Ivette Cepeda, María Eugenia Barrios, Acosta Danza, la Banda Nacional de Conciertos y figuras del Centro PROART de México.

