Un cuarto de siglo defendiendo la cultura del Caribe

Guantánamo, Cuba. – Un atractivo programa de espectáculos danzarios desplegará el Ballet Folclórico Babul en su cuna guantanamera, del 20 al 24 de noviembre, en su cuarto de siglo de fundado.

Durante esta temporada de festejo alternarán en escena, junto al anfitrión, el resto de los principales grupos danzarios profesionales y aficionados de la provincia, y los talleres y clases prácticas los impartirán reconocidos maestros cubanos de este arte.

En cartelera se anuncian estrenos y reposiciones del laureado colectivo dancístico de acentuada influencia anglo-caribeña y franco-haitiana, e integrante de la tríada emblemática del movimiento profesional danzario en Guantánamo, uno de los más prolíficos del país.

El Ballet Folclórico Babul debutó en noviembre de 1994, ha representado a Cuba en varios escenarios del mundo y exhibe numerosos reconocimientos nacionales.

