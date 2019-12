Tributo a La Habana en Museo de Bellas Artes

La Habana, Cuba. – Para homenajear a La Habana, que recientemente celebró su aniversario 500, el Museo Nacional de Bellas Artes acoge la exposición La Habana: imágenes de cinco siglos.

La exhibición permanecerá abierta en los salones de Arte Cubano de esa institución cultural hasta febrero próximo, y resume la historia de nuestra capital mediante piezas arqueológicas, mapas, estampas, pinturas, grabados y fotografías.

La muestra reúne una selección de las primeras imágenes que se tienen de La Habana hasta la actualidad, con el fin de ilustrar el devenir histórico de la ciudad resumido en 9 temas centrales.

Más de 50 autores y unas 150 obras permitirán apreciar la manera en la cual los artistas visuales perciben la ciudad desde sus diferentes sensibilidades; y se incluye, además, un apartado de cine en el cual se mostrarán fragmentos de filmes rodados en la Ciudad Maravilla.

