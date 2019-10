Trancurre en Camagüey Jornada por la Cultura Cubana

Camagüey, Cuba. – Un amplio programa con iniciativas de numerosas instituciones tiene lugar en Camagüey a propósito de la jornada por el Día de la Cultura Cubana que se extiende hasta el 20 de octubre.

Funciones del Ballet de Camagüey, conciertos, conferencias, presentaciones de libros, actividades en los museos y los salones de Artes Aplicadas y el de Instructores de Artes, integran las propuestas.

Reynaldo Echemendía, director del Ballet Folclórico en esa provincia, adelantó entre las novedades el próximo estreno de la obra San la Muerte y los muertos, la cual deviene fuerte propuesta dramática que conjuga la danza, el teatro, la música y los efectos sonoros.

La jornada por el Día de la Cultura Cubana coincide en Camagüey con el décimo aniversario del café literario La Comarca, de la Asociación Hermanos Saíz, y con los 15 años de la Brigada de Instructores de Arte José Martí.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.