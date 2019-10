Temporada de ballet en cumpleaños de La Habana

La Habana, Cuba. – Dedicada a los 500 años de La Habana y como homenaje a Alicia Alonso, el Ballet Nacional de Cuba ofrecerá desde el viernes una temporada que mostrará su versatilidad, declaró Viengsay Valdés, subdirectora artística.

La primera bailarina destacó el estreno en Cuba del ballet abstracto Concerto DSCH, con música de Dmitri Shostakóvich y coreografía del ruso-estadounidense Alexei Ratmansky, quien viajó a La Habana para el montaje con los bailarines cubanos.

También se estrenará Love, Fear, Loss, del brasileño Ricardo Amarante, inspirado en la vida y en canciones de Edith Piaf para trasmitir tres sentimientos: amor, miedo y pérdida.

Viengsay Valdés subrayó que las funciones de estas dos semanas en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, incluirán la reposición de obras significativas del repertorio de la compañía como Las Sílfides y El poema del fuego, de Alberto Méndez.

