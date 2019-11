Sin cultura no hay desarrollo posible

París, Francia. – El ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso, valoró el papel de la cultura en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, durante un foro multilateral que se efectúa en París.

En declaraciones, Alonso refirió que para Cuba la cultura tiene una importancia cardinal en el cumplimiento de la Agenda 2030, y añadió que sin la participación de la cultura no hay desarrollo posible.

El titular del sector añadió que se valora a la cultura no en un sentido comercial, sino como un elemento de cohesión social y dinamizador de las sociedades, que reúne los mejores sentimientos del ser humano.

El dirigente cubano comentó que esos son los criterios con los que Cuba concurre al Foro de Ministros de Cultura, al tiempo que elogió el modo en que se organizó el encuentro y el énfasis que se ha puesto en la cultura.

