Sesionará en Cuba Encuentro Internacional de Guitarra

La Habana, Cuba. – El V Encuentro de Guitarras Identidades, sesionará en La Habana con la participación de músicos de México, Colombia, Estados Unidos, Costa Rica e Italia, anunciaron sus organizadores.

El certamen, auspiciado por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, convocará a músicos consagrados en torno a la actualización de tendencias y estilos de la guitarra.

Dedicado al aniversario 80 del maestro y director orquestal Leo Brower, el encuentro se efectuará del 27 de enero al 2 de febrero, y acogerá, por primera vez, las actuaciones de la Orquesta Sinfónica Nacional, a cargo del director Enrique Pérez Mesa, y la Orquesta del Conservatorio de Santiago de Cuba.

Destacará, además, el concierto de tríos a cargo de las formaciones Trío Notas Varias, The Accidental Trio, y Natural Trio, que expondrán diversos lenguajes de ejecución del instrumento en el ámbito latinoamericano.

