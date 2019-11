La Habana, Cuba. – Con un amplio programa de actividades para celebrar el medio milenio de la villa de San Cristóbal de La Habana, se desarrollará la XXII Semana de la Cultura Italiana en Cuba, a partir de hoy y hasta el 24 de noviembre.

El consejero político y cultural de la Embajada de Italia en Cuba, Samuele Fazzi, expresó que el evento abarcará más de 7 días, y contará con un programa más denso, porque este es UN mes especial para los capitalinos.

La cantautora italiana Carmen Consoli, acompañada por la Camerata Romeu, iniciará oficialmente la cita europea, con un concierto que sucederá a las 8 y media de esta noche en el teatro América de la céntrica avenida Italia, más conocida como calle Galiano.

Además, ocurrirán diversas actividades artísticas en el Centro Hispanoamericano de Cultura y en el Edificio de Arte Universal del Museo Nacional de Bellas Artes, como parte de las acciones de celebración.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.