Semana de cine cubano en Rusia

La Habana, Cuba. – Con el estreno el próximo 7 de noviembre del filme Esteban, se inaugurará la semana del cine cubano en Moscú, en la cual estará presente la artista Blanca Rosa Blanco, y el director de ese largometraje, Jonal Cosculluela.

El largometraje que abre la semana del séptimo arte cubano, con Reinaldo Guanche, Manuel Porto y Yuliet Cruz entre los protagónicos, será parte de lo que es ya una positiva tradición para abrir las puertas a Cuba cada año en esa nación.

La muestra también incluye los filmes El Regreso, Los buenos demonios, y Un traductor, esta última una coproducción cubano-canadiense, en el cual intervienen actores rusos como Alexander Maslennikov, Guennadi Dolganov o Natalia Rodina, entre otros.

El paseo por la cinematografía moderna cubana cierra con la película ¿Por qué lloran mis amigas?, de Magda González, con la actuación de Edith Massola, Patricio Wood, Paula Alí y Néstor Jiménez.

