Se despide de la Habana la fiesta del libro para recorrer otras provincias

La Habana, Cuba.- La 29na Feria Internacional del Libro de La Habana se despide esta tarde en la fortaleza San Carlos de la Cabaña, para iniciar su recorrido por todo el país hasta concluir el 12 de abril en Santiago de Cuba

La clausura será a las 5de la tarde en la Sala Nicolás Guillén del recinto ferial capitalino luego de 10 días de un amplio y variado programa en los que se dieron cita más de 200 invitados de 44 países

La última jornada de la Feria tendrá en La Cabaña varios escenarios dedicados a acciones artístico-culturales, como la Sala Capilla, donde se presentará el tradicional teatro Kabuki japonés, y el Patio de los Jagüeyes, con la actuación del Ballet Español de Cuba.

Mientras, el Pabellón Cuba, otra sede del evento ferial, tiene en su cartelera en el Patio Central, un concierto del multifacético artista cubano X Alfonso.

