Saxofonista boricua en Fábrica de Arte Cubano

La Habana, Cuba. – El boricua Miguel Zenón, considerado el más poderoso saxo alto de la nueva generación del jazz latino de vanguardia y principal valor del género en su natal Puerto Rico, actuará hoy, a partir de las 10 de la noche, en la Fábrica de Arte Cubano.

Miguel Zenón es reconocido por ser un excelente intérprete, compositor y arreglista, poseedor de un estilo propio forjado en la fusión de las raíces sonoras puertorriqueñas, caribeñas y latinas con el jazz.

El Boricua es una de las figuras más influyentes del género y se encuentra en Cuba como parte del trigésimo quinto Festival Jazz Plaza 2020.

Su programa acoge otras dos presentaciones el sábado en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional y el domingo, en la jornada de cierre del evento, en la Casa de la Cultura de Plaza de la Revolución.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.