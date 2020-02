Ruta de la Feria del Libro pasa por La Habana Vieja

La Habana, Cuba. – Más de 30 títulos -entre novedades y reediciones- aportará Ediciones Boloña a la Feria Internacional del Libro de La Habana, desde el próximo viernes en la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena en la Plaza de Armas del centro histórico.

Mario Cremata, director de la casa editorial de la Oficina del Historiador de La Habana, significó la calidad de las producciones, muchas de ellas gracias a la cooperación internacional, dado el prestigio de la institución que dirige Eusebio Leal.

Ediciones Boloña iniciará su programa con la presentación del calendario institucional y el estuche de postales Rostros de la nación que reproducen retratos atesorados por la Oficina del Historiador

Entre las novedades, Cremata destacó los primeros cuatro relatos de La Edad de Oro adaptados al llamado sistema de lectura fácil, experiencia iniciada a partir de un proyecto de cooperación con Extremadura.

