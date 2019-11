Revista Opus Habana presentará número especial

La Habana, Cuba. – A la dimensión poética y espiritual de la restauración del centro histórico se dedica el número monográfico que la revista Opus Habana presentará el próximo viernes a las 11 de la mañana en la calle de Tacón o de madera frente al Museo de la Ciudad.

Su editor general, Argel Calcines, informó a Radio Reloj que tiene como eje la entrevista al Historiador de la Ciudad titulada “La Habana imaginaria de Eusebio Leal Spengler”, e incluirá un artículo sobre la fundación de las primeras villas cubanas.

También reivindica a Jenaro Artiles, el paleógrafo que contribuyó a precisar la fecha de fundación de La Habana en 1514 y de su asentamiento definitivo en 1519.

Como visualidad, este número especial reproduce grabados del francés Federico Mialhe, cuya obra litográfica capta la verdadera esencia del costumbrismo pues no sólo captó el reflejo de la luz sino el alma de los habaneros.

Los retos que plantea el proyecto de refuncionalización de la bahía habanera se abordan en el número monográfico de la revista Opus Habana, que será presentado el viernes a las 11

Argel Calcines, editor general de esa publicación de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, informó a Radio Reloj que también incluye materiales sobre cómo la música ha influido en la reanimación espiritual del centro histórico.

Otros temas tratarán la historicidad de los tornados en la capital cubana; las fuentes de la ciudad, desde las ya desaparecidas hasta las que han sido movidas de su emplazamiento original; y el significado histórico del Capitolio Nacional.

Como es habitual, aparece una crónica de Emilio Roig de Leuchsenring, el primer historiador de La Habana, y un compendio de las principales actividades culturales y académicas en el centro histórico.

