Proyectan en Cuba otra mirada a La Habana desde el cine

La Habana, Cuba. – Los principales cines de La Habana estrenan la película Habana Selfies, un tributo poético a esa ciudad de Cuba en plena jornada de celebración de sus 500 años de fundada.

Aunque el largometraje de Arturo Santana intenta una reflexión en torno al fracaso, brinda una obra con enfoque melancólico y sensual de la urbe que combina varios géneros como la farsa, la comedia, el musical y el melodrama.

La fotografía de Alexander González y las actuaciones de Yeni Soria, Lili Santiesteban, Neisy Alpízar, entre otros son tal vez las mayores fortalezas de una obra colmada de nostalgia y de guiños a la literatura, la historia y el cine de diversos países.

Estos personajes luchan en una ciudad que se debate entre la luz y la sombra, declaró el director; sin embargo, se distancia del discurso habitual en los últimos años, tendente a mostrar aspectos deprimentes.

