Presentará Alejandro Falcón danzones en Teatro Martí

La Habana, Cuba. – El reconocido pianista cubano Alejandro Falcón y su grupo Cubadentro, llegarán al Teatro Martí a las 8 y 30 de la noche de este viernes, con versiones en danzón de composiciones del genio Mozart, en el Festival Mozart-Habana.

El proyecto cultural Lyceum Mozartiano de La Habana está a cargo de la organización del evento que llega a su quinta edición, por tanto los arreglos de Falcón crean un interesante universo sonoro que bebe de las influencias de la música popular cubana.

El instrumentista matancero asume con nuevas perspectivas estéticas los ritmos y cadencias de esencia criolla para reconstruir con elegancia y virtuosismo emblemáticas partituras del afamado compositor austríaco.

Las entradas para la presentación, estarán a la venta desde hoy martes en la taquilla del coliseo de las cien puertas, en horarios de 11 de la mañana a 1 de la tarde.

