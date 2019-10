Presentan obra literaria de Ciro Bianchi

La Habana, Cuba. – El título Palabras rencontradas, de Ciro Bianchi, Premio Nacional de Periodismo, será presentado mañana, a las 4 de la tarde, en el Centro Cultural Dulce María Loynaz, con entrada libre.

La obra, con el sello de la Casa Editora Abril, reúne un conjunto de entrevistas que ponen de manifiesto la sagacidad y agudeza de su autor, y su indiscutida pericia en la entrevista de personalidad.

Se incluyen en su libro figuras de la literatura, el periodismo, artistas plásticos y personalidades políticas, como José Saramago, Premio Nobel, Valerio Massimo Manfredi, Eduardo Galeano, Roberto Fabelo, Max Lesnik, y Alicia Alonso, entre otros.

La crítica expresó que en esta obra, Ciro Bianchi revive viejas páginas de la historia, dotándolas de una vida que los textos de esa materia rara vez consiguen al desdeñar el detalle, el cotilleo y los ambientes, más preocupados por los procesos y lo trascendental.

