Premios en Muestra Audiovisual El Almacén de la Imagen

Camagüey, Cuba. – El joven realizador Luis Alejandro Yero mereció el Gran Premio Luces de Ciudad por su cortometraje documental Los viejos Heraldos en la vigésimo novena edición de la Muestra Audiovisual El Almacén de la Imagen, efectuada en Camagüey.

La obra mereció el lauro por el tratamiento formal y narrativo de una realidad sensible, y altos valores cinematográficos, al abordar la vida de dos ancianos que en Artemisa producen carbón de manera artesanal.

Ese material mereció el reconocimiento por encima de otros 90 que concursaron en el evento, algunos de los cuales recibieron galardones en mejor dirección, guión, diseño de banda sonora y dirección de arte.

El cineasta Fernando Pérez, integrante del jurado de la muestra audiovisual, aseguró que El Almacén es actualmente el futuro del cine en Cuba, pues deviene plataforma para el desarrollo de la creación audiovisual joven en el país.

