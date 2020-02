Premio Nacional de Cine para Paco Prats y Senel Paz

La Habana, Cuba. – Entre veintiuna nominaciones, el Premio Nacional de Cine 2020 fue conferido al guionista Senel Paz y al productor Francisco Prats, quienes lo recibirán el 24 de marzo en el aniversario 61 del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos.

Paco Prats fue uno de los fundadores del Departamento de Dibujos Animados de esa institución, creado hace 60 años como antecedente de los Estudios de Animación del ICAIC, y su nombre avala gran parte de su producción.

El narrador Senel Paz es autor del cuento El lobo, el bosque y el hombre nuevo, ganador del premio internacional Juan Rulfo y del cual escribió el guión de la película Fresa y Chocolate, uno de los hitos del cine cubano.

Como guionista también participó en los filmes Una novia para David y Adorables mentiras, además de colaborar en Lista de espera y Un paraíso bajo las estrellas.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.