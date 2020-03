Posponen actividades por aniversario del ICAIC

La Habana, Cuba. – Como parte de las disposiciones del Ministerio de Cultura para cumplir con las medidas de prevención y control del nuevo coronavirus, el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos decidió posponer actividades a propósito de su aniversario 61.

De esa manera, se postergarán la premier y el estreno de la película de ficción El Mayor, obra póstuma del director Rigoberto López, previstos para los días 24 y 25 de este mes.

También se aplaza el acto de entrega del Premio Nacional de Cine al productor de animados Francisco “Paco” Pratts y al guionista Senel Paz, señalado para el 24 de marzo, fecha del aniversario de la fundación del ICAIC.

Esa institución anunció además la suspensión de la muestra de cine como parte de la Jornada de la Francofonía, así como la presentación del documental Mi cuerpo es mi vida, del Proyecto Palomas.

