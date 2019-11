Pintata por Fidel en Las Tunas

Las Tunas, Cuba. – A 3 años de la partida física de Fidel se le dedicará una pintata en el Centro Provincial de las Artes Plásticas de Las Tunas, donde se exhibirá desde mañana la exposición Mi amiga Alicia, de Nelson Domínguez.

El artista pintará junto a otros profesionales de la provincia los murales para la escenografía de la velada nocturna, que será en la Plaza Martiana, en homenaje al Líder Histórico, además de estudiantes de la escuela profesional de arte El Cucalambé, y miembros de la Asociación Hermanos Saíz y de la UNEAC

Durante la tarde será la actividad de tributo a Fidel Canto a mi Patria, en la casa de la cultura Tomasa Varona, en la cual se presentarán las cantorías y proyectos de niños aficionados de la institución.

Además del homenaje desde el arte, el movimiento obrero en Las Tunas desarrollará su acto central este lunes en el Laminador 200 T, inaugurado por el Comandante en Jefe.

