Pianista Aldo López-Gavilán une a músicos de Cuba en concierto

La Habana, Cuba.- El capitalino Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes recibe hoy al pianista y compositor cubano Aldo López-Gavilán con su oferta de un concierto único junto a reconocidos instrumentistas de la Isla.

Entre los músicos que acompañarán el recital, previsto para las 9 de la noche, figuran el bajista Gastón Joya, en la percusión Yissi García, Alejandro Calzadilla en el clarinete y el violinista Ramses Puente.

Durante los últimos años, Aldo López-Gavilán ha realizado casi un centenar de presentaciones en Estados Unidos, junto a algunas de las principales orquestas de ese país, además de participar en prestigiosos eventos como el Festival de Piano Aux Jacobins en Toulouse, Francia.

Asimismo, se ha consagrado como un destacado exponente de la música clásica y el jazz, en la nación caribeña y en escenarios internacionales con una docena de reconocimientos, entre los cuales destacan los premios Cubadisco 2000 y 2014 por los discos En el ocaso de la hormiga y el elefante y De todos los colores y también verde.

