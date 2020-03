Paso a la Musicología en Casa de las Américas

La Habana, Cuba. – A 40 años de su creación, hoy se inician las jornadas del Premio de Musicología de la Casa de las Américas y del XI Coloquio Internacional sobre una especialidad que permite adentrarse en la historia y la cultura musical de Latinoamérica y el Caribe.

El evento se dedica a la musicóloga María Teresa Linares en su centenario, y en la Sala Che Guevara será esta tarde el concierto inaugural por la Orquesta de Cámara Música etena del maestro Guido López Gavilán.

En el coloquio intervendrán especialistas de 11 países, para analizar diversas aristas de la historiografía musical latinoamericana, enfoques actuales para la investigación de archivos y nuevos paradigmas metodológicos en el ámbito digital.

Al Premio -que se conocerá el viernes- aspira una decena de libros de autores de 5 países, y el cierre lo pondrá un concierto de música bailable cubana con Pupy y los que Son Son.

