Para el bailador sonido camagüeyano esta noche

Camagüey, Cuba.- Considerado un regalo para el público bailador desde su creación, el evento Sonido Camagüeyano tendrá esta noche su tercera edición con la participación de varios de los mejores exponentes musicales del país y la provincia.

Desde las 10 de la noche y hasta el amanecer de mañana será la oportunidad para disfrutar sobre un mismo escenario de Alexander Abreu y Havana D´ Primera, Los Cuatro y la orquesta El Trabuco, liderado por el músico camagüeyano Manolito Simonet.

Como parte del encuentro, varios de los invitados intercambiarán con estudiantes de la Escuela Vocacional de Arte Luis Casas Romero, y el Conservatorio José White.

Sonido Camagüeyano tuvo su precedente en El son más largo, también desarrollado en esa ciudad oriental en 2016, pero del cual siempre se aspiró a que creciera con la participación de otras agrupaciones, una realidad concretada al año siguiente.

