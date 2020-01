Páginas inéditas, con el historiador Félix Julio Alfonso López

La Habana, Cuba. – El historiador Félix Julio Alfonso López será el invitado, el jueves 9 de enero, a las cuatro de la tarde, del espacio Páginas inéditas, en el año de su décimo aniversario, en la Librería Fayad Jamís, en Obispo 261, entre Cuba y Aguiar, en el Centro Histórico habanero.

Durante ese encuentro, que dirige el periodista y crítico Fernando Rodríguez Sosa, los asistentes podrán adquirir el libro Exceso de Historia, el más reciente título de Alfonso López, publicado bajo el sello de Ediciones Extramuros.

Doctor en Ciencias Históricas por la Universidad de La Habana, Félix Julio Alfonso López –quien nace en Santa Clara, en 1972— es profesor e investigador y se desempeña como vicedecano docente del Colegio Universitario San Gerónimo de La Habana y, desde el año 2001, integra el panel del programa Escriba y Lea de la Televisión Cubana.

En su bibliografía aparecen más de una decena de libros, relacionados con dos temas que le han preocupado, y ocupado, a lo largo de varias décadas de ejercicio intelectual: el estudio de momentos y figuras de la historia de la isla y el análisis del deporte nacional, el béisbol, como elemento esencial de la identidad cubana, expresa una nota del Instituto Cubano del Libro.

(Tomado de la ACN)

