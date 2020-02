Ópera de Mozart llega a Estados Unidos con intérpretes de Cuba

Washington. – Una adaptación de la obra de Mozart, La clemencia de Tito, sube a las tablas en el Teatro Eisenhower del Centro Kennedy de Estados Unidos, interpretada por un elenco cubano procedente del Lyceum Mozartiano de La Habana.

La obra deviene una adaptación de la ópera concebida por el célebre compositor y pianista austriaco, y fue adecuada para el actual montaje por el dramaturgo y poeta cubano Norge Espinosa, por lo cual prescindirá de coros.

El estreno mundial de esta versión de La clemencia de Tito se realizó en octubre último en Cuba, y luego de su estreno este jueves en Washington, las funciones continuarán viernes y sábado en la propia capital, bajo la dirección general del maestro Ulises Hernández.

Se trata de una pieza significativa para la cultura mundial, la penúltima ópera que estrenara Mozart en vida, en el Teatro Nacional de Praga, en 1791.

