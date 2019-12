Ofrece Orquesta Sinfónica concierto en Sauto de Matanzas

Matanzas, Cuba. – A celebrar sus 60 años y reconocer al maestro matancero Ildefonso Acosta, Premio Nacional de Música, acudió la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba al Teatro Sauto, bajo la batuta de Enrique Pérez Mesa.

Una presentación de lujo en el coliseo, incluyó a la flautista Niurka González con el concierto de otoño para flauta y orquesta de Joaquín Clerch, al trovador Silvio Rodríguez y Los Munequitos de Matanzas.

Por las 6 décadas de la Orquesta Sinfónica Nacional, se encontraban en el Teatro Sauto, autoridades del Partido y el Gobierno, el Instituto de la Música, Cultura y el maestro Guido López Gavilán.

Pérez Mesa, titular de la agrupación, nació en Matanzas y dirigió la agrupación yumurina, posee reconocimientos internacionales, y siempre que regresa a su terruño se encuentra con un público agradecido, culto y sincero que lo ovaciona.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.