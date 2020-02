Obras de seis países optan por Premio de Musicología en Cuba

La Habana, Cuba. – Una decena de obras de seis países latinoamericanos compiten por el Premio de Musicología Casa de las Américas 2020, que tendrá lugar en Cuba del 2 al 6 de marzo, informaron los organizadores del evento.

El cónclave, que celebra el onceno aniversario de su Coloquio Internacional, reunirá a concursantes de México, Venezuela, Cuba, Costa Rica, Colombia y Uruguay, quienes serán evaluados por musicólogos de alto prestigio en la región.

Según precisó María Vinueza, directora de Música de la entidad, durante las jornadas festejarán el centenario de la musicóloga cubana María Teresa Linares, continuadora de la obra de Argeliers León, para promover el desarrollo de la musicología en el continente.

Precisamente, el Coloquio Internacional de Musicología que sesiona paralelo al premio, brindará tributo a la impronta de Linares y su labor incansable por preservar la fonografía cubana.

