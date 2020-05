Músicos cubanos graban disco en tributo a Martí

La Habana, Cuba. – El próximo martes, en el aniversario 125 de la caída en combate del Apóstol de la independencia cubana, la EGREM estrenará en las plataformas digitales dos de los temas del disco Martí en Amaury.

Se trata de una edición especial conmemorativa del fonograma Versos de Martí grabado por Amaury Pérez Vidal en 1979, en coproducción con la Casa de las Américas y la asesoría de Roberto Fernández Retamar.

El día 19 se estrenarán dos temas del nuevo proyecto: Cartas de España Dos, interpretado por Annie Garcés, y Carmen, por el dúo Buena Fe y Alexander Abreu.

Hace 42 años Amaury Pérez Vidal musicalizó 10 textos martianos, y cuenta ahora con la participación, además, de Adrián Berazaín y Mauricio Figueiral, Eduardo Sosa, Raúl Torres, David Blanco, Leonardo García, Luna Manzanares, Daniel Torres, Ivette Cepeda y César López.

