Mucha música en la capital

La Habana, Cuba. – Son, rumba, rock, rap y jazz son géneros que se alternan en los escenarios al aire libre dispuestos en varios municipios de La Habana como parte de la jornada de celebración para esperar el aniversario 61 del triunfo de la Revolución.

Hoy jueves se anuncia a Isis Flores y Q`va Libre en Alamar; la banda de rock Zeus y el grupo Moncada en San Isidro y Habana; el coro folclórico y Las Chicas del Sol en el parque Trillo y Vocal Boabab y Vacilón en Boyeros.

El escenario en el Reparto Eléctrico recibirá a la banda Congregation y al grupo Onareo; hasta Casablanca llegarán Wapará y Son Catedral; al parque La Herradura: Primera Base, Onda Livre e Isla Caribe.

En el parqueo de la heladería Coppelia -dedicado a la trova y el jazz- se presentarán esta noche Danielo Vázquez, Portillo y Cauce; en tanto las agrupaciones Tracks y Carlón y Novena lo harán en 202 y 51, La Lisa.

