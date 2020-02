La XXIX Feria Internacional del Libro complace los deseos de los más pequeños

En el transcurso de la XXIX Feria Internacional de Libro de La Habana, #FILCuba2020, su sede principal la fortaleza de San Carlos de La Cabaña aglutinó a miles de niños vivaces y deseosos de añadir nuevas formas a esas colecciones de libros y artículos variados que mamá, papá, tíos y abuelos intentan complacer.

La librería El cochero azul y el Pabellón infantil Tesoro de Papel fueron escenarios de actividades como la presentación de la colección “Canta Conmigo”; entre los temas fundamentales: Yo tenía diez perritos, La ratica, Señor don gato, Baúl de adivinanzas y El barquito chiquitico; y la actuación especial de la agrupación infantil La Colmenita.

La subdirectora comercial del Editorial Gente Nueva, Leydanis Fernández Robaina aseguró: “en esta edición presentamos más de 195 títulos, todos resultaron ser del agrado de los niños, sobre todo los libros Había una Vez y La Edad de Oro, pues fueron los más vendidos.

“Contamos con alrededor de 17 mil y 19 mil ejemplares, lo que logró recaudar más de 90 100 pesos”, añadió.

En el marco de la celebración el proyecto “Necesitamos de tu sonrisa”, integrado por niños con necesidades educativas especiales fue el encargado de sembrar la alegría, la esperanza y por qué no, la posibilidad de realizar los sueños de los infantes.

En la feria prevaleció la venta de pancartas instructivas para jugar y aprender sobre variados temas, por ejemplo las de historia de Cuba permitieron a los niños participar didácticamente en las guerras de independencia del 1868 y el 1895. Otras conquistaron su inspiración para entonar las notas musicales y componer sus propias canciones.

En espacios como este reluce aún más de lo cotidiano la obra del Apóstol Nacional. Para los niños se presentó también el libro Un paseo por la tierra de los anamitas de José Martí, dedicado al país invitado de honor Vietnam. La cultura y el deporte van siempre de la mano, una representación de Karate estilo Shito-ryu para los visitantes así lo demostró.

De la colección “Cien preguntas” los temas sobre historia de cuba y geografía resultaron ser del agrado del público, pues para las tareas escolares, entretenimiento y cultura general son indispensables.

Para toda la familia cubana, la Feria Internacional del Libro constituye el momento idóneo para pasear, compartir, hacerse fotos y culturizarse un poco más. Los niños, “los que saben querer”, quedan encantados con algunos juguetes, con los colores de los libros, las animaciones y lógicamente con el parque de diversiones y las golosinas; ellos quieren llevarse algo a sus casas o para mostrar en la escuela, quieren de todo lo que ven, incluso sin tener conciencia de los precios, pero quieren de verdad y sin ninguna medida, como deberíamos querer todos.

