La vida de Alicia Alonso, en fotografías

La Habana, Cuba. – En el Gran Teatro de La Habana se presentará este miércoles a las 5 de la tarde el libro Alicia Alonso. Una mirada a su vida a través del lente publicado por la editorial Ocean Sur con vistas al centenario de la extraordinaria artista, que se cumplirá el próximo año.

En julio pasado el presidente de la editorial, David Deutchmann entregó personalmente el primer ejemplar a esa leyenda de la danza universal y agradeció la oportunidad de rendirle homenaje.

Con la cooperación del Museo Nacional de la Danza, la fotógrafa Yailín Alfaro compiló imágenes que resumen la trayectoria vital de la gran bailarina, directora del Ballet Nacional de Cuba, fallecida el 17 de octubre.

La portada muestra a Alicia Alonso con su virtuosa pose como Odette el cisne blanco, y el relato -con textos de José Ramón Neyra- incluye fotos de su infancia, sus primeros pasos en la danza y su consagración artística.

